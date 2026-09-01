Москва1 сен Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения продолжат укрепляться благодаря совместным стратегическим усилиям двух государств. Об этом китайский лидер сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке, передает Центральное телевидение Китая.

Благодаря совместным усилиям фундамент развития российско-китайских отношений станет еще более прочным. Он укрепится, а перспективы станут еще более яркими приводятся слова Си Цзиньпина

Встреча лидеров прошла 31 августа в столице Киргизии на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Си Цзиньпин напомнил, что в мае Путин совершил государственный визит в Китай. По словам председателя КНР, тогда главы государств, исходя из стратегических соображений и с учетом долгосрочной перспективы, наметили планы по развитию двусторонних межгосударственных отношений, чтобы те развивались "еще более качественно, на более высоком уровне".

Он также отметил, что стороны достигли консенсуса по поводу углубления сотрудничества между КНР и Россией во всех областях с учетом новых реалий. Компетентные органы двух стран, по его словам, активно реализуют эти планы, "и уже достигнуты значительные результаты", а взаимодействие между Пекином и Москвой "сохраняет динамичную тенденцию в развитии".

Как отмечает Al Jazeera со ссылкой на источники, Си Цзиньпин заявил Путину, что перед отношениями между Пекином и Москвой открываются "еще более радужные" перспективы, хотя, по его словам, "степень неопределенности и непредсказуемости в международном порядке явно возросла". Он подчеркнул, что "и так прочные" отношения России и Китая должны укрепляться, несмотря на вызовы со стороны прочих государств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" , что в основном лидеры говорили о двусторонних отношениях, торгово-экономическом взаимодействии, а также кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки.

В мае лидеры двух государств в Пекине подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений, тогда же китайский руководитель заявил о выходе взаимодействия Москвы и Пекина на новую высоту.