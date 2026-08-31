Москва31 авгВести.Туристический поток между Россией и Китаем благодаря практике безвизового режима за первое полугодие увеличился сразу на 43%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Встреча лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.
Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.
Ранее Минтранс РФ сообщил о планах увеличения числа авиарейсов между Россией и КНР на фоне роста турпотока.