Путин: турпоток между РФ и КНР за первое полугодие 2026 года вырос на 43%

Путин: турпоток между РФ и КНР за первое полугодие 2026 года увеличился на 43% Путин: турпоток между РФ и КНР за первое полугодие 2026 года вырос на 43%

Москва31 авг Вести.Туристический поток между Россией и Китаем благодаря практике безвизового режима за первое полугодие увеличился сразу на 43%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.

Ранее Минтранс РФ сообщил о планах увеличения числа авиарейсов между Россией и КНР на фоне роста турпотока.