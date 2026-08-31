Решетников рассказал, что хотел бы побывать в Китае не по работе

Решетников признался, что очень хочет побывать в Китае не по работе Решетников рассказал, что хотел бы побывать в Китае не по работе

Москва31 авг Вести.Министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС "Вести" поделился, что хотел бы побывать в Китае не только по работе.

Решетников отметил, что безвизовый режим между Россией и Китаем позволил на 40% увеличить взаимный турпоток. Он признался, что сам был в КНР только по работе, но хотел бы и отправиться туда на отдых.

Не по работе не был [в Китае]. Только по работе, но очень-очень хочется не по работе съездить сказал глава Минэкономразвития

На полях саммита ШОС в Бишкеке президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным.