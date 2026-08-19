Москва19 авг Вести.Россия сейчас проходит через инвестиционную паузу, заявил ИС "Вести" министр экономического развития России Максим Решетников.

В среду в Кремле состоялось заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава Минэкономразвития (МЭР) отметил, что на встрече речь шла о структурных изменениях в экономике, основная мысль касалась инвестиционного цикла.

Президент очень много говорил именно о технологической основе этого нового инвестиционного цикла, о собственных технологиях, об отдаче на инвестиции, об искусственном интеллекте, роботизации. И это как раз то, что сейчас является фокусом к чему мы должны быть готовы. Понятно, что сейчас мы проходим через определенного рода инвестиционную паузу. Президент четко пояснил, в связи с чем это происходит. Действительно, многие экспортно-ориентированные проекты сейчас заканчиваются или пик основных инвестиций прошел. И вопрос следующей волны, следующей стадии — что это будут за проекты, на какой технологической базе. Как раз сегодня об этом шла речь