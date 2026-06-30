Москва30 июн Вести.Россия была на очень высоком уровне инвестиций, который составлял 23,5% к ВВП, поэтому снижение этого показателя терпимо. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он добавил, что, несмотря на инвестиционную паузу, российская экономика сохраняет потенциал и устойчивость.

Надо понимать, что мы забрались на очень высокий уровень инвестиций относительно доли инвестиций к ВВП. Все-таки у нас был 23,5%, такого никогда не было, как бы, да. И какое-то снижение, оно терпимо, оно не ставит под угрозу неэкономический потенциал. У нас вообще, на самом деле, заканчивается ряд очень крупных проектов, который прямо, ну, ощутимо влиял на экономику, в этом, в следующем году. Поэтому, возможно, какая-то такая определенная просадка есть. Мы понимаем… что это в том числе связано с денежно-кредитной политикой и со многими другими аспектами... Надо к этому относиться достаточно здраво, смотря все в целом и понимая, что у экономики есть и потенциал, и устойчивость, и даже если у нас есть какая-то инвестиционная пауза, это не значит, что мы не можем и не должны обеспечивать экономический рост, рост заработных плат наших граждан, рост доходов населения и в общем и целом технологическое развитие нашей экономики рассказал Решетников

Ранее Решетников заявил, что вопрос возобновления инвестиционного цикла является непростым. Между тем он отметил, что на этом направлении ведется работа.