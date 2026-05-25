Москва25 маяВести.Российская экономика справляется с внешними ограничениями и продолжает рост. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании межправительственной Российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
По его словам, за последние три года ВВП России увеличился более чем на 10%. Он уточнил, что по итогам прошлого года рост составил 1%, а в марте – 1,8%.
Он также отметил снижение инфляции и сохранение безработицы на минимальном уровне. Кроме того, в стране продолжается реализация крупных проектов в инфраструктуре, промышленности, экспорте, технологиях, сфере искусственного интеллекта и социальных отраслях.