Решетников: экономика России за 3 года выросла более чем на 10%

Москва25 мая Вести.Российская экономика справляется с внешними ограничениями и продолжает рост. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании межправительственной Российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По его словам, за последние три года ВВП России увеличился более чем на 10%. Он уточнил, что по итогам прошлого года рост составил 1%, а в марте – 1,8%.

Он также отметил снижение инфляции и сохранение безработицы на минимальном уровне. Кроме того, в стране продолжается реализация крупных проектов в инфраструктуре, промышленности, экспорте, технологиях, сфере искусственного интеллекта и социальных отраслях.