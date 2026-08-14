Москва14 авг Вести.Норма сбережения в России стала стабилизироваться в связи со смягчением денежно-кредитной политики Центрального банка. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в комментарии для ИС "Вести".

По его словам, российская экономика, и в частности предприятия, адекватно реагируют на данные изменения.

Мы видим, что норма сбережения стала стабилизироваться. Это произошло в связи со смягчением денежно-кредитной политики. Мы видим последовательную политику Банка России по аккуратному снижению процентной ставки, и, безусловно, все понимают тенденцию. Вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались сказал Решетников

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время у россиян есть возможности для выгодного сбережения. По ее словам, ставки по депозитам снижаются, но остаются привлекательными для людей.