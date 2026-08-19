Путин по окончании Совета по нацпроектам переговорит с Цивилевым и Силуановым Путин пригласил Силуанова и ряд министров на отдельные переговоры

Москва19 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин по окончании заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам пригласил дополнительно переговорить своего помощника Владимира Мединского, глав Минфина - Антона Силуанова, Минэнерго - Сергея Цивилева, Минтранса - Андрея Никитина.

Также к разговору были приглашены губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр финансов РФ Антон Силуанова.

У меня просьба. Значит, [Владимир] Мединский, [Олег] Кожемяко, [Валерий] Лимаренко, [Андрей] Никитин. Я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично. Затем [Антон] Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилев сказал Путин

Глава российского государства попросил их пройти в соседний зал для переговоров. После этого Путин поблагодарил всех участников заседания Совета и пожелал всего доброго.