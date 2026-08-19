Москва19 авгВести.Каждый федеральный министр и вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами России и быть в курсе проблем на местах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают. Такое, конечно, есть, а значит, там нужны дополнительные условия или ресурсысказал Путин
Ранее глава государства поручил обеспечить региональным бюджетам дополнительную поддержку.