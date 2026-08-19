Путин заявил, что каждый министр и вице-премьер должен сотрудничать с регионами

Путин: каждому министру и вице-премьеру надо предметно сотрудничать с регионами Путин заявил, что каждый министр и вице-премьер должен сотрудничать с регионами

Москва19 авг Вести.Каждый федеральный министр и вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами России и быть в курсе проблем на местах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают. Такое, конечно, есть, а значит, там нужны дополнительные условия или ресурсы сказал Путин

Ранее глава государства поручил обеспечить региональным бюджетам дополнительную поддержку.