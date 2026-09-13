Москва13 сенВести.Важно внимательнее присмотреться к выдвинутым российской стороной инициативам, связанным с оптимизацией сотрудничества в БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания в формате БРИКС+.
Как отметил глава государства, предлагаемые Москвой идеи являются перспективными.
Речь о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржисказал Путин
Российский лидер выразил уверенность, что страны-участницы и партнеры БРИКС в будущем могут использовать соответствующие механизмы.
Ранее Путин отметил необходимость продолжения укрепления потенциала нового банка развития БРИКС.