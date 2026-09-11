РФ надеется на поддержку своей идеи об инвестплатформе БРИКС, заявил Путин Путин: РФ надеется, что идея инвестиционной платформы БРИКС получит поддержку

Москва11 сен Вести.Россия надеется, что ее идея создания новой инвестиционной платформы на основе Нового банка развития (НБР) получит поддержку у участников БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Делового совета БРИКС.

Российский лидер подчеркнул, что развитие деловых связей требует действенных финансовых механизмов, и НБР уже работает в этом направлении.

На его основе Россия предложила создать новую инвестиционную платформу. Она должна помочь в привлечении дополнительных частных средств в инфраструктуру, технологии и другие отрасли, определяющие конкурентоспособность наших государств. Рассчитываем, что эта идея найдет поддержку и у участников нашего объединения сказал Путин

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов выступил с инициативой создания в России единого золотохранилища БРИКС с участием всех стран объединения. Он подчеркнул, что РФ может по праву претендовать на создание подобного хранилища, поскольку обладает репутацией надежного партнера и не зависит от внешнего давления.