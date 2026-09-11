Путин заявил, что структурные изменения в экономике РФ сделали ее сильнее Путин: структурные изменения в экономике РФ сделали ее сильнее

Москва11 сен Вести.В российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее сильнее, устойчивее и мобильнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового совета БРИКС.

По его словам, в сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах и добилась позитивных результатов.

В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые сказал он

Путин отметил, что с 2023 по 2025 годы ВВП России вырос на 10,3%, а безработица опустилась до исторически рекордного минимума в 2,3%. По его словам, в России был дан зеленый свет масштабным технологическим инновациям, в том числе с внедрением искусственного интеллекта, которые основаны на собственных российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС.

11 сентября российский лидер прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС.