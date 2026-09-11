Москва11 сенВести.Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС в Нью-Дели.
Российский лидер задался вопросом, почему G7 называется "Большой семеркой", если показатели БРИКС выше.
За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад "Большой семерки", так называемой "Большой семерки". Почему она большая, я не понимаю. Но он составил всего 29%заявил Путин
Президент РФ прибыл с рабочим визитом в Индию 11 сентября.