Москва11 сен Вести.Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер задался вопросом, почему G7 называется "Большой семеркой", если показатели БРИКС выше.

За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад "Большой семерки", так называемой "Большой семерки". Почему она большая, я не понимаю. Но он составил всего 29%