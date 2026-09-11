Путин и Моди вместе посетили выставку "Иннопром" в Нью-Дели Путин и Моди посетили выставку "Иннопром" в Нью-Дели

Москва11 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили выставку "Иннопром" в Нью-Дели после встречи на полях саммита БРИКС. Кадры визита показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

Ранее встреча двух лидеров прошла в конгрессно-выставочном центре "Бхарат Мандапан". На ней Моди подарил Путину памятник тамильской литературы, сборник стихотворных афоризмов "Тируккурал". Перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин и Моди могут обсудить тему Украины.

Российский лидер прибыл с рабочим визитом в Индию 11 сентября. Ожидается, что сегодня он выступит на Деловом форуме БРИКС.