Песков: тема Украины может затрагиваться на встрече Путина и Моди

На встрече Путина и Моди может быть затронута тема Украины Песков: тема Украины может затрагиваться на встрече Путина и Моди

Москва11 сен Вести.На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди может быть затронута тема Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на земле отметил представитель Кремля

Так он ответил на вопрос о том, будет ли затронута тема Украины на предстоящей встрече лидеров РФ и Индии.

Владимир Путин в пятницу, 11 сентября, прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС.