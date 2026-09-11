Москва11 сенВести.На предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди может быть затронута тема Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на землеотметил представитель Кремля
Так он ответил на вопрос о том, будет ли затронута тема Украины на предстоящей встрече лидеров РФ и Индии.
Владимир Путин в пятницу, 11 сентября, прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС.