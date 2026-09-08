Москва8 сенВести.Визит президента России Владимира Путина в столицу Индии Нью-Дели начнется через несколько дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства примет участие в саммите БРИКС, а также во всех форматах, предусмотренных мероприятием.
Каждый раз мы с удовольствием общаемся с индийскими СМИ, и каждый раз мы с радостью ожидаем предстоящих визитов нашего президента. Через пару дней он начнет свой визит в Индию, в Нью-Делисказал Песков в ходе брифинга в преддверии саммита
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели с 12 по 13 сентября.