Песков: визит Путина в Нью-Дели начнется через несколько дней

Визит Путина в Индию начнется через несколько дней, заявили в Кремле Песков: визит Путина в Нью-Дели начнется через несколько дней

Москва8 сен Вести.Визит президента России Владимира Путина в столицу Индии Нью-Дели начнется через несколько дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства примет участие в саммите БРИКС, а также во всех форматах, предусмотренных мероприятием.

Каждый раз мы с удовольствием общаемся с индийскими СМИ, и каждый раз мы с радостью ожидаем предстоящих визитов нашего президента​​​. Через пару дней он начнет свой визит в Индию, в Нью-Дели сказал Песков в ходе брифинга в преддверии саммита

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели с 12 по 13 сентября.