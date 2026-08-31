Зарубин: Путин прибудет в Бишкек в ближайшее время

Зарубин сообщил о сроках приезда Путина в Бишкек Зарубин: Путин прибудет в Бишкек в ближайшее время

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин в ближайшее время должен прибыть в столицу Киргизии на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказал Павел Зарубин в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести".

По словам журналиста, российский лидер в Бишкеке на полях саммита проведет встречи с главой КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

[В Бишкеке] начинаются два важнейших дня, важнейший саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ждем президента России. Совсем скоро он должен прибыть в столицу Кыргызстана сказал Зарубин

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что российского лидера ожидает очень насыщенная программа на саммите ШОС в Бишкеке.