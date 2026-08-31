Зарубин раскрыл, что первым увидит Путин по прилете в Бишкек

Зарубин показал, что увидит Путин после прибытия в Бишкек Зарубин раскрыл, что первым увидит Путин по прилете в Бишкек

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин прибудет в Бишкек с минуты на минуту, сообщил Павел Зарубин в своем канале MAX, сообщает ИС "Вести".

Как отметил журналист, по прилете в киргизскую столицу российский лидер увидит самого себя – на большом экране на киргизском и русском языках написаны приветственные слова Путину.

В Бишкеке уже расстилают красную ковровую дорожку для самолета Владимира Путина. И когда Владимир Путин выйдет на трап, то первым делом на экране он увидит себя рассказал Зарубин

Президент РФ отправился в Бишкек с рабочим визитом для участия в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях форума у российского лидера состоится марафон двусторонних международных контактов.