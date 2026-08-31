Зарубин рассказал, куда отправился Путин сразу после прибытия в Бишкек Зарубин: из аэропорта Бишкека Путин отправился на встречу с Си

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин по прилете в Бишкек направился на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин занимает место в автомобиле, а это значит, что нам сейчас очень срочно нужно тоже бежать в один из автобусов президентского кортежа для того, чтобы успеть на встречу Владимира Путина с главой Китая. Прямо сейчас президент России направляется на переговоры Си Цзиньпином рассказал Зарубин

На полях саммита ШОС в Бишкеке Путин проведет большое количество двусторонних встреч, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.