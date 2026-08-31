Эрдоган вылетел в Бишкек, где ожидаются его переговоры с Путиным

Эрдоган вылетел в Бишкек на саммит ШОС, где встретится с Путиным Эрдоган вылетел в Бишкек, где ожидаются его переговоры с Путиным

Москва31 авг Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила турецкая газета Akşam.

В столице Киргизии у турецкого лидера также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, переговоры состоятся 1 сентября.

Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию вокруг Украины и обстановку в Черном море.

Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС говорится в сообщении

По данным Akşam, Эрдогана сопровождает его супруга Эмине Эрдоган. В рамках визита турецкий президент примет участие в мероприятиях саммита ШОС и проведет ряд двусторонних встреч.