Путин, Лукашенко и Эрдоган провели диалог в непринужденной обстановке "Пул Первого" показал кадры непринужденного диалога Путина, Лукашенко и Эрдогана

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин, его белорусский коллега Александр Лукашенко и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел непринужденный диалог на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры переговоров публикует Telegram-канал "Пул Первого".

На фотографиях Лукашенко, Эрдоган и Путин сидят рядом на одном диване за столом и ведут беседу в непринужденной обстановке.

Кадры с полей саммита, которые точно не останутся без внимания отмечается в публикации

31 августа Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом, в том числе для участия в саммите ШОС. Основное заседание Совета глав государств проходит 1 сентября в Бишкеке.