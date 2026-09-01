Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке

Путин встретился с Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Эта встреча открывает цикл двусторонних переговоров, которые запланированы на вторник, 1 сентября. До этого Путин участвовал в мероприятиях саммита ШОС.

В начале беседы Путин попросил Пезешкиана передать привет, а также наилучшие пожелания верховному руководителю Ирана Моджтабе Хаменеи.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министры энергетики и транспорта Сергей Цивилев и Андрей Никитин, а также глава Росатома Алексей Лихачев и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.