Путин приехал на заседание саммита ШОС в Бишкеке Путин прибыл на заседание саммита ШОС в Бишкеке

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин прибыл на заседание саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в столице Киргизии Бишкеке. Кадры опубликовал в своем канале MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Российский лидер приехал в конгресс-центр "Ырыс Ордо", он прошел в здание через строй караульных, а внутри его лично встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

После того как все участники саммита ШОС собрались в конгресс-центре, были сделаны общие фотографии. Затем лидеры прошли в зал "Насият", где состоится заседание Совета глав государств - членов ШОС.

Президент РФ 31 августа прибыл в Бишкек с рабочим визитом для участия в юбилейном саммите ШОС. На полях форума у Путина состоится марафон двусторонних международных контактов. В их числе - встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.