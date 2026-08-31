Путин встретился с Токаевым в Бишкеке

Путин в Бишкеке встретился с Токаевым Путин встретился с Токаевым в Бишкеке

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

31 августа Путин прибыл в Киргизию, где принимает участие в саммите ШОС, который проходит в Бишкеке.

Встреча лидеров проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".

Предыдущий раз Путин и Токаев встречались 25 июля на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске.

Ранее глава российского государства провел встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.