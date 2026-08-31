Путин назвал отношения РФ и Казахстана "дорогой с двусторонним движением"

Путин назвал отношения России и Казахстана "дорогой с двусторонним движением" Путин назвал отношения РФ и Казахстана "дорогой с двусторонним движением"

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин назвал отношения между Москвой и Астаной "дорогой с двусторонним движением".

Российский лидер встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.

У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам, есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить сказал Путин во время встречи

Глава российского государства подчеркнул, что его особенно радует активное развитие гуманитарных связей между странами. В высших учебных заведениях РФ сегодня обучаются 60 тысяч студентов из Казахстана, а в Омске был открыт филиал крупного казахстанского университета.

Предыдущий раз Путин и Токаев встречались 25 июля на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске.