Москва31 авгВести.Президент России Владимир Путин назвал отношения между Москвой и Астаной "дорогой с двусторонним движением".
Российский лидер встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.
У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам, есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговоритьсказал Путин во время встречи
Глава российского государства подчеркнул, что его особенно радует активное развитие гуманитарных связей между странами. В высших учебных заведениях РФ сегодня обучаются 60 тысяч студентов из Казахстана, а в Омске был открыт филиал крупного казахстанского университета.
Предыдущий раз Путин и Токаев встречались 25 июля на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске.