Москва и Астана видят будущее в партнерстве на равных Москва и Астана подтвердили курс на равное партнерство

Москва28 мая Вести.Москва и Астана рассматривают будущее двусторонних отношений как пространство устойчивого и взаимовыгодного развития, где Россия и Казахстан выступают равноправными партнерами, стратегическими союзниками и добрыми соседями. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран, опубликованном на сайте Кремля.

Документ принят по итогам государственного визита Путина в Казахстан. После официальной встречи лидеры провели переговоры, затем состоялось подписание документов.

В документе отмечается, что дружба и добрососедство должны стать надежной основой межгосударственных отношений на долгосрочную перспективу.

Стороны также подчеркнули важность сохранения общей исторической памяти, включая память о Победе в Великой Отечественной войне и жертвах советского народа.

Кроме того, Москва и Астана планируют координировать действия для смягчения последствий односторонних санкций, развивать экономическое и финансовое сотрудничество, расширять расчеты в нацвалютах и укреплять платежные механизмы.

Страны также продолжат развивать торговлю, транспортно-логистические маршруты, промышленную кооперацию, совместные инвестпроекты и поддержку малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание будет уделено модернизации пунктов пропуска на границе и развитию коридора "Север - Юг".

Помимо этого, Россия и Казахстан намерены укреплять общие рынки ЕАЭС, свободу перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также повышать устойчивость евразийской интеграции на фоне внешнего давления.

Стороны также продолжат взаимодействие в рамках СНГ и ОДКБ, по вопросам Каспийского региона, в сфере молодежной политики, образования, науки, инноваций, физкультуры и спорта.

27 мая Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. В составе российской делегации в Астану приехали более 30 человек, включая вице-премьера Алексея Оверчука и девять федеральных министров. Также президент России примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета.