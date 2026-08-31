Москва31 авгВести.Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек с рабочим визитом. Кадры прилета показал Павел Зарубин в своем канале MAX, сообщает ИС "Вести".
Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет встречи с главой КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Итак, Владимир Путин прибыл в Бишкек. Начинается важнейший саммит, причем программа президента начинается прямо сейчас же. В эти минуты Владимир Путин сразу с трапа самолета направится на важнейшие переговоры с главой Китаясообщил Зарубин
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российского лидера ожидает очень насыщенная программа на саммите ШОС в Бишкеке.
Основное заседание Совета глав государств пройдет 1 сентября в Бишкеке. Мероприятия высокого уровня запланированы на 31 августа - 1 сентября.