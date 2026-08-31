Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Бишкеке, сообщает "Интерфакс".

31 августа Путин прибыл в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.

С российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а также генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС стала уже вторым очным контактом лидеров в текущем году. До этого они встречались в Пекине во время официального визита президента России в Китай.