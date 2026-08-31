Москва31 авг Вести.ЦБ РФ намерен сблизить график периодов усреднения обязательных резервов (ПУ) с графиком заседаний совета директоров по ключевой ставке, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Это планируется сделать для снижения волатильности ставок денежного рынка.

Для более гибкого установления графика ПУ Банк России подготовил изменения в положение об обязательных резервах, позволяющие более гибко устанавливать периоды усреднения обязательных резервов говорится в сообщении ЦБ

Также, из заявления следует, что изменится и порядок применения ставок по операциям Центробанка.

Заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ говорится в сообщении

Для реализации этих планов ЦБ намерен перейти к установлению ставок по всем инструментам денежно-кредитной политики (ДКП) в спредах к ключевой ставке.