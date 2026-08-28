В "Сбере" допустили паузу в снижении ключевой ставки ЦБ РФ Сбербанк: на следующем заседании регулятор может сделать паузу

Москва28 авг Вести.В Сбербанке допускают паузу в снижении ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 11 сентября. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Он отметил, что последние события в экономике, нефтяной кризис и рост цен на нефтепродукты добавляют волатильности прогнозам кредитной организации, в том числе в части дальнейших решений Центрального банка по ключевой ставке.

Уже сейчас мы допускаем, что на следующем заседании регулятор может сделать паузу сказал Скворцов

По словам финдиректора, к концу года ставка опустится примерно до 13,5% годовых. Прежний прогноз финансовой организации опирался на интервал 12-13%.

К концу 2027 года видим ставку в диапазоне 11-12%. На наш взгляд, это не очень существенное снижение: даже при инфляции 4-5% жесткость ДКП (денежно-кредитной политики - Прим. ред.) останется высокой и продолжит сдерживать рост инвестиций и потребительский спрос, который в нынешних условиях по сути остается единственным фактором, поддерживающим экономический рост подчеркнул он

Ранее Скворцов сообщил, что объем наличных денег в российской экономике продолжает увеличиваться, поэтому финансовому рынку могут потребоваться меры поддержки со стороны Центробанка.

Ставки по кредитам в России растут несмотря на снижение ключевой ставки, поскольку банкам нужно компенсировать повышение ставок по вкладам, объяснил тенденции в российской экономике аналитик Михаил Беляев. Кредитные организации несколько увеличили проценты по вкладам, чтобы удержать клиентов и снизить отток средств с депозитов.