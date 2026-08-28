Депутат Аксаков: ключевая ставка может быть снижена до 13% к концу 2026 года

В Госдуме допустили вероятность снижения ключевой ставки в конце года Депутат Аксаков: ключевая ставка может быть снижена до 13% к концу 2026 года

Москва28 авг Вести.Банк России при благоприятных экономических условиях может понизить ключевую ставку до 13% годовых к концу 2026 года. Такой прогноз представил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

Депутат признал, что его прежняя оценка, предполагавшая снижение ставки до 10%, вероятнее всего, не оправдается. Согласно обновленному прогнозу, регулятор может сохранить показатель на текущем уровне либо продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

Полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13% сказал Аксаков

Глава думского комитета отметил, что на решения Центробанка повлияют параметры скорректированного бюджета на 2026 год и финансового плана на следующую "трехлетку".

По его мнению, существенное увеличение дефицита повысит вероятность паузы в снижении ставки.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что кредит считается доступным, когда ставка по нему не превышает 12%. Для этого ключевая ставка должна быть около 9%.