Москва27 авг Вести.Кредит считается доступным, когда ставка по нему не превышает 12%. Для этого ключевая ставка должна быть около 9%. Таким мнением с ИС "Вести" поделился кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он отметил, что, хотя ставки снижаются, кредиты остаются недоступными для большей части населения.

Другое дело, что кредит считается доступным, когда эффективная ставка не больше 12% годовых. То есть, значит, ключевая где-то 9%. В этом случае, конечно, мы этого уровня не достигли, то есть нельзя сказать, что у нас кредит доступный. Ставки действительно снижаются, но пока кредит не является доступным. Фактически сегодня, в 2026 году, россияне, которые берут кредит, чаще делают это как вынужденную меру заявил Бархота

Ранее россиянам рассказали, как повысить финансовую грамотность. Такие навыки полезны при накоплении денег, а также для того, чтобы избежать ошибок при взаимодействии с финансами.