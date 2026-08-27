Аналитик Беляев: ставки по кредитам в РФ растут вслед за ставками по вкладам

Аналитик объяснил, почему проценты по кредитам растут Аналитик Беляев: ставки по кредитам в РФ растут вслед за ставками по вкладам

Москва27 авг Вести.Ставки по кредитам в России растут несмотря на снижение ключевой ставки, поскольку банкам нужно компенсировать повышение ставок по вкладам, заявил изданию MK.RU аналитик Михаил Беляев.

Он отметил, что некоторое время назад российские кредитные организации повысили ставки по вкладам, чтобы удержать клиентов и снизить отток средств с депозитов.

Но за новые более привлекательные условия нужно платить. Из чего? Вот, следующим шагом после временного лага банки подняли ставки по кредитам… Ситуация понятная: чтобы оплачивать повышенные проценты по вкладам, нужно повысить ставки по кредитам. Что мы сегодня и видим. Хотя это полностью противоречит классическим учебникам по экономике пояснил Беляев

Он подчеркнул, что с повышением ставок по кредитам столкнулись не только физические лица, но и предприятия, однако со вторыми банки стараются вести себя осторожнее, поскольку тоже от них зависят.

Полагаю, что ситуация с кредитами сильно не изменится. Там, где можно поднять процент, банки такой возможностью воспользуются. Кроме прямых процентов "зашьют" в полную стоимость кредита всевозможные комиссии и услуги. Однако дальнейшее удорожание кредитов - оружие обоюдоострое, способно отсечь потребителей, злоупотреблять им вряд ли станут подытожил Беляев

Ранее эксперт Андрей Бархота назвал ставку по кредитам в 12% уровнем, при котором они становятся доступными для населения.