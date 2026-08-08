Ставки по трехмесячным вкладам в топ-20 банках выросли до 13,76%

Конкуренция за ликвидность: вклады в российских банках снова подорожали Ставки по трехмесячным вкладам в топ-20 банках выросли до 13,76%

Москва8 авг Вести.Средняя доходность по краткосрочным вкладам в топ-20 российских банков достигла максимума с марта текущего года, поднявшись до 13,76% годовых по трехмесячным депозитам. Об этом свидетельствуют данные исследования маркетплейса "Финуслуги".

Рост ставок зафиксирован и по вкладам на полгода (до 13,04%) и на один год (до 12,37%). Эта динамика наблюдается вопреки планомерному снижению ключевой ставки Центрального банка, которая на июльском заседании опустилась до 14% годовых.

Эксперты объясняют сложившуюся аномалию высокой конкуренцией коммерческих банков за ликвидность и средства населения, которые необходимы для балансировки кредитных портфелей.