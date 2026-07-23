Уровень максимальных ставок по вкладам в банках РФ увеличился до 12,83%

Максимальная ставка по вкладам в российских банках выросла до 12,83% Уровень максимальных ставок по вкладам в банках РФ увеличился до 12,83%

Москва23 июл Вести.Максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде июля выросла до 12,83%, следует из данных на сайте Центробанка.

ЦБ ведет мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в 10 российских банках с наибольшим объемом депозитов физических лиц. На основе этих данных подсчитываются средние максимальные процентные ставки.

Результаты мониторинга в июле 2026 года…: I декада июля – 12,79%; II декада июля – 12,83% говорится в сообщении

При этом в третьей декаде июня ставка составляла 12,76%, отмечается в материалах ЦБ.

Банк России использует для статистики данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-банк, ПСБ и Совкомбанка.

В начале июля издание РБК обратило внимание, что крупнейшие российские банки увеличили ставки по вкладам и счетам, несмотря на решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки с 14,5% до 14,25% годовых.