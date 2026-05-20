15 крупнейших банков в России понизили ставки по вкладам

Москва20 мая Вести.После апрельского решения Банка России по ключевой ставке 15 из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам. Об этом говорят данные "Финуслуг".

Средние ставки по вкладам в этих банках понизились на 0,33 п. п. по вкладу на три месяца и на 0,18 п. п. по вкладу до полугода. По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 кредитных организаций составила 13,35%.

При этом только одна кредитная организация повысила ставки.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПИ Президентской академии Владимир Еремкин заявил, что ключевая ставка Центробанка РФ может снизиться менее чем до 10% в 2027 году.