Москва25 авгВести.Средние ставки по вкладам до 1,5 лет в 20-ти крупнейших российских банках по объему депозитов физических лиц выросли от 0,05 до 0,38 п. п. за последний месяц. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Финуслуги".
Соответствующий документ попал в распоряжение ТАСС. Максимальная ставка составила 19% по вкладу на три месяца, минимальная - 7% на три года.
Проценты по длинным вкладам снизили сразу пять банков, а семь кредитных организаций повысили по краткосрочным.
Ранее экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что вклады и сбережения лучше распределять по разным банкам, если сумма превышает лимит страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей.