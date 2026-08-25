Максимальная ставка по вкладу на три месяца у крупных банков выросла до 19%

Крупные банки повысили процент по краткосрочным вкладам Максимальная ставка по вкладу на три месяца у крупных банков выросла до 19%

Москва25 авг Вести.Средние ставки по вкладам до 1,5 лет в 20-ти крупнейших российских банках по объему депозитов физических лиц выросли от 0,05 до 0,38 п. п. за последний месяц. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Финуслуги".

Соответствующий документ попал в распоряжение ТАСС. Максимальная ставка составила 19% по вкладу на три месяца, минимальная - 7% на три года.

Проценты по длинным вкладам снизили сразу пять банков, а семь кредитных организаций повысили по краткосрочным.

Ранее экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что вклады и сбережения лучше распределять по разным банкам, если сумма превышает лимит страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей.