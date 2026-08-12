Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 12,89% годовых

В России выросла средняя максимальная ставка по банковским вкладам Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 12,89% годовых

Москва12 авг Вести.Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа выросла на 0,04 процентного пункта – до 12,89% годовых. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте ЦБ.

Самый высокий показатель был зафиксирован во второй половине декабря 2024 года – 22,28%, а самый низкий в первой половине октября 2020 года – 4,33%.

Оценивались вклады в десяти крупнейших российских банках, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

Накануне экономист Владимир Рожанковский посоветовал россиянам не забирать деньги с банковских вкладов и не нести их на биржу.