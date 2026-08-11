Экономист советует не нести деньги с банковских вкладов на биржу Эксперт советует не нести деньги с банковских вкладов прямиком на биржу

Москва11 авг Вести.Экономист Владимир Рожанковский советует россиянам не забирать деньги с банковских вкладов и не нести их на биржу. Об этом он заявил ИС "Вести".

По его словам, сейчас рубль по внешним причинам ослабевает. Как отмечает экономист, это позитивный момент для российских экспортеров, потому что индекс Мосбиржи в основном состоит из компаний, которые производят сырье.

Я бы сейчас не рвался туда все вкладывать, потому что сейчас новая статистика вышла. Идет отток с вкладов, потому что условия чуть-чуть хуже, чем были год назад. Но я бы предостерег сейчас деньги, которые граждане снимают с вкладов, нести прямиком на биржу. Потому что, на мой взгляд, цикл понижательный еще пока не завершился. Он пока притормозился, и индекс нащупал вот эту нижнюю точку. Но до разворота устойчивого, я думаю, что нам нужно еще дожить. То есть нужно посмотреть месяц-два, как будет себя индекс вести, и только после этого принимать решение сказал он

Ранее эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что к концу лета доллар может укрепиться до 83 рублей.