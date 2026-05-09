Россиянам пояснили новшества в налогообложении процентов по банковским вкладам Юрист Хаминский: налог на проценты по вкладам за 2025-й надо оплатить до декабря

Москва9 мая Вести.Держатели вкладов в России обязаны до 1 декабря 2026 года заплатить налог с процентов по вкладам за 2025 год. Об измененных правилах налогообложения процентов по банковским вкладам в интервью агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.

Согласно новым нормам, процентный доход по депозитам будет облагаться НДФЛ по ставке 13% (если доход не превышает 2,4 миллиона рублей) или 15% (если доход выше этой суммы). При этом налоговые вычеты для таких доходов больше не предусмотрены.

Под налогообложение не попадают проценты по вкладам со ставкой не выше 1%, а также по счетам эскроу.

ФНС (Федеральная налоговая служба – прим. ред.) самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и пришлет уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются пояснил Хаминский

Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей (формула: 1 миллион рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ за год, которая в 2025 году была 21%).

Если суммарные проценты по вкладам за год не превышают эту величину, то налог платить не нужно. В случае превышения налог взимается только с разницы.

Банки уже передали необходимые данные в ФНС, ведомство начнет рассылать уведомления с указанием сумм к уплате. Самостоятельно декларировать такие доходы не требуется.

Ранее опрошенные газетой "Известия" аналитики подсчитали, что по итогам текущего года заплатить налог с процентов на депозиты должны будут примерно 2,5 миллиона россиян.