Москва13 авг Вести.Вклады и сбережения лучше распределять по разным банкам, если сумма превышает лимит страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей. Такой совет в интервью ИС "Вести" дал экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он назвал ошибкой попытку граждан приумножить доходы, оставляя все деньги на одном вкладе.

Нужно сохранять принцип, который существует уже полвека, предложенный известными экономистами: "не кладите все яйца в одну корзину". Мы помним, что банки у нас страхуют до 1,4 миллиона рублей. И поэтому, если у вас сумма какая-то копится, и страховой случай превышает этот вклад, то лучше, естественно, переложить в другой банк, в третий банк сказал эксперт

Экономист посоветовал распределять деньги в день получения зарплаты. По его словам, такой подход позволят отложить больше средств и снижает риск попасть на уловки мошенников.

Самое лучшее, мне кажется, заняться таким понятием, как автопилот. То есть на автомате придумать такой вариант, что вы, как только получаете зарплату, в этот же день заниматься распределением, куда вы как потратите. Отложить или перевести, или на счет, или сохранить. И тогда у вас эти риски уже будут нивелированы. И если у вас пойдет какой-то форс-мажор, не так страшно будет столкнуться с какой-то ситуацией, потому что вы уже занялись распределением этих рисков по разным, как бы, скажем так, коробочкам отметил Тимофеев

Также эксперт посоветовал не тратить всю зарплату на "слишком дорогие излишества". Он напомнил, что с возрастом силы и здоровье на высокооплачиваемую работу могут закончится и тогда же появятся новые потребности.

Ранее в ЦБ сообщили, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа выросла на 0,04 процентного пункта – до 12,89% годовых.