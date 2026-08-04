Эксперт рекомендует не хранить крупные суммы денег на одной карте

Россиянам дали рекомендации по хранению крупных сумм денег Эксперт рекомендует не хранить крупные суммы денег на одной карте

Москва4 авг Вести.Хранить крупные суммы на одной банковской карте, особенно зарплатной, небезопасно из-за риска мошенничества, блокировки счета и отсутствия доходности. Об этом в беседе с RT рассказала советник председателя совета директоров АО "Национальный Банк Сбережений" Оксана Скареднова.

По ее словам, зарплатная карта регулярно используется для оплаты покупок, онлайн-платежей и снятия наличных, поэтому ее реквизиты чаще подвергаются риску компрометации. В случае утечки данных или действий мошенников злоумышленники могут попытаться вывести все доступные средства.

Эксперт также отметила, что банк может временно заблокировать карту при выявлении подозрительных операций. Если все деньги находятся на одном счете, владелец рискует на время остаться без доступа к своим средствам.

Кроме того, хранение крупных сумм на обычной карте невыгодно, поскольку на остаток средств, как правило, начисляются минимальные проценты или они отсутствуют вовсе.

Скареднова рекомендовала оставлять на карте только сумму, необходимую для повседневных расходов, а основную часть сбережений размещать на накопительных счетах или вкладах. Для дополнительной защиты она советует устанавливать лимиты на операции, использовать виртуальные карты для интернет-покупок и подключать обязательное подтверждение платежей.

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