Москва12 июл Вести.Рост объемов кредитования среди российских предприятий связан с желанием компаний закрыть старые долги, заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, 80% финансирования предприятий составляют либо собственные средства, либо госбюджет.

Рост кредитов, о котором говорят многие представители финансового блока, на самом деле является результатом того, что предприятия берут новые кредиты для перекредитования заявил Александр Бабаков

Если даже денежный голод, то у Центробанков многих государств есть и другие инструменты, которые предполагают расшивку этих долгов неденежными способами, например, авалированными векселями. Займитесь, предпримите усилия призвал эксперт

Он отметил, это станет огромной экономией и помощью нашему бизнесу.