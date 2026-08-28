Москва28 авгВести.Объем наличных денег в российской экономике продолжает увеличиваться, в связи с чем финансовому рынку могут потребоваться меры поддержки со стороны Центробанка, сообщил зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью ТАСС.
По оценке банка, по итогам 2026 года отток ликвидности в наличные может составить около 4,2 триллионов рублей.
Скворцов отметил, что июльские показатели уже превысили прогноз Сбербанка, а заметных признаков улучшения ситуации пока не наблюдается.
Топ-менеджер также указал на формирование в банковском секторе структурного дефицита ликвидности, которого не фиксировали на протяжении многих лет.
Вместе с тем он считает, что запас устойчивости российского финансового рынка позволяет рассчитывать на последующую нормализацию ситуации.
Ранее стало известно, что объем наличных денег в обращении в России в июле увеличился на 643 млрд рублей, превысив июньский показатель в 450 млрд рублей.