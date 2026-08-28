В Сбере призвали поддержать рынок на фоне роста объема наличных в экономике РФ

Сбербанк ожидает дальнейшего роста объема наличных в экономике России В Сбере призвали поддержать рынок на фоне роста объема наличных в экономике РФ

Москва28 авг Вести.Объем наличных денег в российской экономике продолжает увеличиваться, в связи с чем финансовому рынку могут потребоваться меры поддержки со стороны Центробанка, сообщил зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью ТАСС.

По оценке банка, по итогам 2026 года отток ликвидности в наличные может составить около 4,2 триллионов рублей.

Скворцов отметил, что июльские показатели уже превысили прогноз Сбербанка, а заметных признаков улучшения ситуации пока не наблюдается.

Топ-менеджер также указал на формирование в банковском секторе структурного дефицита ликвидности, которого не фиксировали на протяжении многих лет.

Вместе с тем он считает, что запас устойчивости российского финансового рынка позволяет рассчитывать на последующую нормализацию ситуации.

Ранее стало известно, что объем наличных денег в обращении в России в июле увеличился на 643 млрд рублей, превысив июньский показатель в 450 млрд рублей.