ЦБ в "рисковом" сценарии прогнозирует ключевую ставку на уровне 13-15% в 2027 г.

ЦБ сделал прогноз уровня ключевой ставки в 2027 году в "рисковом" сценарии ЦБ в "рисковом" сценарии прогнозирует ключевую ставку на уровне 13-15% в 2027 г.

Москва31 авг Вести.Банк России (ЦБ РФ)в 2026 году в рамках "проинфляционного" сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5-14,6%, в 2027 году - на уровне 13-15%. Об этом свидетельствует проект Основных направлений Единой государственной денежно-кредитной политики (ЕГДКП).

При этом в 2028 году ставка прогнозируется на уровне 11-12%, а в 2029 году - 8,5-9,5%.

В то же время ЦБ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6-7%, в 2027 году - 4,5-5,5%, с 2028 по 2029 гг. - 4%.

Рост ВВП, по прогнозу ЦБ, в 2026 году составит 0-1%, в 2027 году - 1-2%, в 2028 году - 0,5-1,5%, в 2029 году - 1,5-2,5%.

Ранее в "Сбере" допустили паузу в снижении ключевой ставки ЦБ РФ.