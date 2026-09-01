В России с 1 сентября изменились правила перевозки в такси Минтранс РФ обновил правила провоза багажа и животных в такси

Москва1 сен Вести.Обновленные требования к перевозке багажа и ручной клади в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте начали действовать в России с 1 сентября 2026 года. Изменения распространяются в том числе на легковые такси, передает ТАСС.

В статье говорится, что вступил в силу приказ Минтранса, корректирующий требования к перевозке пассажиров и багажа в такси и общественном транспорте

Таксомоторные компании получили право самостоятельно устанавливать допустимые размеры, количество и порядок размещения ручной клади. При этом вещи не должны мешать обзору водителя, загрязнять салон или повреждать автомобиль.

Не поместившийся в багажник груз разрешается разместить в салоне по согласованию с водителем, если это не препятствует управлению машиной и не создает угрозы пассажирам. Кресла-коляски для людей с инвалидностью продолжат перевозить бесплатно.

Собак можно провозить на поводке, в наморднике и на подстилке, а небольших питомцев и птиц — в закрывающихся контейнерах с вентиляцией, водонепроницаемым дном и впитывающим материалом. Сумма трех измерений переноски не должна превышать 120 см, однако перевозчик вправе увеличить этот предел. Клетки с птицами необходимо накрывать светонепроницаемой тканью.

Ранее Минтранс анонсировал изменение правил перевозки пассажиров автобусами и такси с сентября.