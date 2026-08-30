В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажироперевозок

В России с 1 сентября изменятся правила перевозок пассажиров В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажироперевозок

Москва30 авг Вести.В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажироперевозок, которые затронут автобусы, трамваи, троллейбусы и легковые такси. Приказ Минтранса РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в общественном транспорте будет предусмотрена возможность покупать и проверять электронные билеты с помощью электронных сервисов, QR-кодов, технологии NFC и Единой биометрической системы. Кроме того, граждане получат возможность подтверждать право на льготный или бесплатный проезд с помощью мессенджера MAX.

Кроме того, пассажирам междугородних автобусов разрешат находиться в зале ожидания и пользоваться туалетом бесплатно за час до отправления и в течение часа после прибытия автобуса.

Пассажиры такси получат право перевозить багаж, который не помещается в багажнике, в салоне, если получат согласие водителя и если багаж не будет мешать управлению такси.

В случае, если стоимость проезда на транспорте будет зависеть от уровня комфорта, перевозчики будут обязаны сообщать пассажирам, какие именно удобства предусмотрены в транспортном средстве.

Действовать новые правила будут до 1 сентября 2032 года.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что работу по регулированию практики овербукинга (сверхбронирования билетов) в России могут завершить до конца 2026 года.