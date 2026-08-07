Перевозчик будет оповещать об отмене поезда сообщением на почту или телефон

В России изменятся правила информирования пассажиров об отмене поезда Перевозчик будет оповещать об отмене поезда сообщением на почту или телефон

Москва7 авг Вести.С 1 сентября в РФ изменятся правила оповещения пассажиров об отмене поездов дальнего следования или изменении их маршрутов, сообщило РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса.

Пассажиры теперь смогут получать такую информацию посредством сообщений на мобильный телефон или электронную почту. Сейчас при оформлении билета пассажир может указать номер мобильного телефона или иной способ связи для его информирования​​​.

На указанный пассажиром при оформлении проездного документа (билета) номер мобильного телефона (при наличии) или адрес электронной почты (при наличии) перевозчиком должна быть направлена информация об отмене поезда, указанного в проездном документе (билете), изменении маршрута следования поезда, установленного расписанием, а также о замене железнодорожного подвижного состава отметили в документе

Информировать пассажира будут в порядке, установленном правилами перевозчика.