Приостановлена продажа билетов на некоторые поезда южного направления РЖД временно приостанавливает продажу билетов на ряд поездов на юг

Москва13 июл Вести.Временно приостановлена продажа билетов на некоторые поезда, следующие в южном направлении с 30 сентября. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой расписания и маршрутов некоторых поездов дальнего следования отправлением с 30 сентября временно приостановлена продажа билетов на ряд поездов южного направления говорится в сообщении

Изменения коснутся в том числе и некоторых поездов, следующих на станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Продажа билетов будет открываться в течение недели - после завершения корректировки графика движения.