Никитин: работу по регулированию овербукинга в РФ могут завершить до конца года

Стало известно, когда в России могут узаконить овербукинг Никитин: работу по регулированию овербукинга в РФ могут завершить до конца года

Москва30 авг Вести.Работу по регулированию овербукинга (сверхбронирование) в России могут завершить до конца текущего года. Об этом журналистам рассказал глава российского министерства транспорта Андрей Никитин.

По словам министра, в сентябре ведомство планирует начать с авиакомпаниями и сообществами по защите прав потребителей обсуждение вопроса узаконивания овербукинга на рейсах.

Я думаю, до конца года [завершим работу] сказал Никитин

Ранее он рассказал, что Минтранс планирует разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. По словам Никитина, зарубежный опыт доказывает, что данная практика выгодна в первую очередь самому пассажиру.