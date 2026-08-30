Москва30 авгВести.Работу по регулированию овербукинга (сверхбронирование) в России могут завершить до конца текущего года. Об этом журналистам рассказал глава российского министерства транспорта Андрей Никитин.
По словам министра, в сентябре ведомство планирует начать с авиакомпаниями и сообществами по защите прав потребителей обсуждение вопроса узаконивания овербукинга на рейсах.
Я думаю, до конца года [завершим работу]сказал Никитин
Ранее он рассказал, что Минтранс планирует разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. По словам Никитина, зарубежный опыт доказывает, что данная практика выгодна в первую очередь самому пассажиру.